Мурашко: Россия открыта к сотрудничеству со всеми заинтересованными в борьбе с ковидом

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия готова сотрудничать со всеми, кто заинтересован в борьбе с коронавирусной инфекцией и в повышении охвата вакцинацией. Об этом в субботу сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Главными задачами являются консолидация международных усилий и помощь странам, испытывающим трудности в борьбе с пандемией. <...> Нашей общей целью является достижение охвата 70% населения нашей планеты вакцинацией от новой коронавирусной инфекции к середине 2022 года, определенной стратегией ВОЗ <...> Хочу еще раз подтвердить открытость и готовность РФ к самому широкому сотрудничеству со всеми заинтересованными партнерами", - сказал он на сессии высокого уровня "Придание импульса широкой вакцинации" в рамках Генассамблеи ООН.

Мурашко отметил, что в России на данный момент зарегистрировано несколько вакцин для профилактики ковида, а охват населения вакцинацией составляет более 80 млн человек. "Спутник V" зарегистрирован в 41 стране мира, где проживают порядка 40% мирового населения", - добавил он.

"Считаем важным приступить к разработке в рамках ВОЗ эффективного механизма обеспечения доступа к средствам борьбы с чрезвычайными ситуациями в сфере здравоохранения. Этот механизм должен быть открытым для всех, функционировать в соответствии с принципами международного права по понятным и выверенным процедурам", - заключил глава Минздрава РФ.

С начала пандемии в мире зафиксировали более 433 млн заражений коронавирусом и свыше 5,9 млн смертей. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, зарегистрировано 16 175 023 случая заражения, умерли 350 158 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.