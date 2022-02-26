В Тульской области в связи со стабилизацией ситуации с ковидом смягчили ряд ограничений

ТУЛА, 26 февраля. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в указ о дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, отменив, в том числе требование предъявлять QR-коды в общепите, бильярдах и боулингах. Также разрешено проводить банкеты, а долю сотрудников, работающих удаленно, снизили с 50 до 15%, сообщила в субботу пресс-служба облправительства.

"С сегодняшнего дня в регионе: возобновляется деятельность детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах; <...> отменяются QR-коды в общепите, бильярдах и боулингах; в общепите разрешаются банкеты; <...> доля сотрудников, которые работают удаленно, снижается с 50 до 15%", - говорится в сообщении.

Кроме того, отменено требование измерять температуру тела при входе в предприятия общепита, концертно-развлекательных и досуговых учреждениях, на спортобъектах и в торговых центрах, детям разрешается посещать ТЦ без сопровождения взрослых. Наполняемость концертно-развлекательных, досуговых и спортивных учреждений увеличивается с 50 до 80% с предъявлением QR-кода. "При этом организации и индивидуальные предприниматели вправе самостоятельно принять решение об осуществлении деятельности с соблюдением требований по использованию QR-кодов", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что смягчения введены, исходя из сложившейся в регионе санитарно-эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 26 февраля, в Тульской области с начала пандемии вывялено 137 228 случаев заражения коронавирусом, в том числе 720 - за последние сутки. Выздоровел 94 871 человек, умерло 4 836 пациентов.