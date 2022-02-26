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Военная операция на Украине
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Глава МИД ЛНР сообщил, что решения о приостановке эвакуации населения пока не было

В силовых структурах ранее сообщили, что число жителей ДНР и ЛНР, эвакуированных в Россию с 18 февраля, выросло почти до 118 тыс.

ЛУГАНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Луганская Народная Республика не принимала решения о приостановке эвакуации граждан в Россию. Об этом в субботу в эфире телеканала "Россия-24" заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.

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"Решения о приостановке эвакуации у нас пока не было", - заявил Дейнего.

В субботу ТАСС в силовых структурах сообщили, что число жителей ДНР и ЛНР, эвакуированных в Россию с 18 февраля, выросло почти до 118 тыс.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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