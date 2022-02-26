Католическая община Святого Эгидия обращается с призывом к миру к лидерам РФ и Украины

РИМ, 26 февраля. /ТАСС/. Католическая община Святого Эгидия передала по дипломатическим каналам обращение с призывом к миру президентам РФ Владимиру Путину и Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщила в субботу пресс-служба благотворительной организации, близкой к Ватикану.

Как написал основатель общины Святого Эгидия Андреа Риккарди, выступивший инициатором послания, необходимо немедленно прекратить огонь, чтобы "спасти Киев и его жителей". "Нельзя думать о европейской культуре без Киева, как и о русской культуре, также связанной с этим городом. Киев - это город паломничества для христиан, центр православия, поскольку там взяла начало история веры украинцев, белорусов, русских. Судьба Киева не может оставлять равнодушными никого ни на Западе, ни на Востоке. После Сараево и Алеппо нельзя смотреть на осаду городов", - говорится в послании.

"Обращаемся к тем, кто может решить сложить оружие, добиться прекращения огня и объявить Киев "открытым городом". Надеемся, что этот выбор будет способствовать возобновлению переговоров о мире на Украине", - продолжает Риккарди.

Община также предлагает всем желающим подписать данное обращение на их сайте. Ранее ее представители сообщали об организации целого ряда акций в поддержку мира. В том числе было проведено две манифестации в центре Рима.

В пятницу Папа Римский Франциск, который объявил 2 марта днем поста и молитвы во имя мира, лично посетил посольство РФ в Ватикане и встретился с послом Александром Авдеевым. По словам дипломата, понтифик "хотел лично расспросить про ситуацию в Донбассе и на Украине".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.