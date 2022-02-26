Теплоснабжение села на Камчатке, нарушенное после пожара в котельной, восстановили

ТАСС, 26 февраля. Специалисты по временной схеме восстановили теплоснабжение домов в селе Николаевка на Камчатке, которое было нарушено из-за пожара в котельной, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

Пожар в здании котельной в селе Николаевка Елизовского муниципального района произошел утром в субботу. Возгорание ликвидировано, в результате уничтожен резервный трансформатор размером 4 на 3 м, поврежден основной трансформатор. Погибших и пострадавших нет. Было нарушено теплоснабжение 1 400 человек, из Петропавловска-Камчатского в село был доставлен резервный генератор, который в течение дня подключили к работе взамен сгоревшего.

"Подача тепла в дома жителей Николаевки восстановлена. Она ведется по резервной схеме. Работы по подключению мобильного трансформатора, который был доставлен из Петропавловска-Камчатского для обеспечения теплом домов, оставшихся без отопления, завершены", - сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский, которого цитирует пресс-служба.

Он уточнил, что после пожара звонков и жалоб на холод в квартирах в Единую дежурную диспетчерскую службу не поступало. Началось заполнение системы отопления, в течение пары часов энергетики выйдут на плановый режим работы.

По данным синоптиков, в субботу в Николаевке переменная облачность, температура воздуха составляет от трех до 12 градусов мороза.