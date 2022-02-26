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МИД РФ рекомендует россиянам за границей установить приложение "Зарубежный помощник"

В ведомстве уточнили, что в первую очередь это касается россиян там, где есть или ожидаются проблемы с закрытием авиасообщения с РФ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. МИД РФ рекомендовал россиянам, находящимся в зарубежных странах, где есть и ожидаются проблемы с закрытием авиасообщения с Россией, зарегистрироваться в мобильном приложении "Зарубежный помощник". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Консульского департамента МИД РФ.

"Россиянам, находящимся в зарубежных странах, в первую очередь там, где есть или ожидаются проблемы с закрытием авиасообщения с РФ (Чехия, Польша, Болгария, страны Балтии, Великобритания, Ирландия, Молдавия и др.), необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении "Зарубежный помощник" МИД РФ", - указали в дипведомстве.

К сообщению также прикреплены ссылки для установки приложения.

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