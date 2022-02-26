Readovka заявила о блокировке Роскомнадзором ее сайта

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Издание Readovka в субботу опубликовало информацию о том, что Роскомнадзор якобы заблокировал сайт readovka.news.

"Роскомнадзор заблокировал наш сайт, теперь он недоступен и на территории РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

В публикации указано, что редакция получила письмо с уведомлением о блокировке поздно вечером в пятницу.

Ранее издание написало, что Роскомнадзор направил уведомление об ограничении доступа к информационному ресурсу, на котором размещена нарушающая закон информация. 20 февраля Роскомнадзор заявил, что проведет расследование в связи с публикацией Readovka, в которой утверждалось, что ведомство планирует заблокировать Telegram. При этом в ведомстве отметили, что никаких решений об ограничении доступа к мессенджеру не принималось.

В Роскомнадзоре призвали "с осторожностью относиться к материалам, распространяемым изданием Readovka", и обратили внимание его руководства на "недопустимость целенаправленного распространения недостоверной общественно значимой информации и дезинформации читателей о деятельности ведомства". "Ведомство проведет административное расследование факта распространения изданием Readovka недостоверной общественно значимой информации", - добавили в федеральной службе.