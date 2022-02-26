Хайнань завершил конкурс яхтенного дизайна

ХАЙКОУ /Китай/, 26 февраля. /ТАСС/. Власти города Санья на южном побережье острова Хайнань объявили о завершении конкурса яхтенного дизайна. Призы получили авторы 13 конструкторских проектов.

Всего было разыграно девять медалей (по три золотых, серебряных и бронзовых) и четыре награды для финалистов. Среди победителей трех главных номинаций, удостоившихся золота, - представитель Академии художеств при Университете Цинхуа (Пекин) Ян Хан с работой "Мечта синего неба" (судно массового производства), Сюй Синьюэ из инженерного института компании "Международные морские контейнеры Китая", Се Я из Академии художеств провинции Сычуань (АХПС, юго-запад КНР) с суперъяхтой "Сад", У Хунлэй и Чжоу Цзыюй (АХПС), которые представили дизайнерскую концепцию "Грань моря и неба".

Как подчеркнула вице-мэр Инь Чэнлин, город продолжит активно развивать яхтенную отрасль. По ее словам, Хайнань успешно создает собственные бренды прогулочных судов, качество которых постоянно повышается. Чиновник отметила, что в провинции появились солидные компании и целый ряд профессионалов, которые с учетом требований рынка и международных стандартов обеспечивают динамичное развитие местного строительства яхт.

Конкурс организован администрацией Санья при поддержке делового района города совместно с департаментами транспорта и информатизации Хайнаня и с Художественной академией провинции Сычуань. Он начался 30 сентября прошлого года и длился пять месяцев. В конкурсе участвовали более 200 конструкторов из Китая, Великобритании, Германии, Нидерландов, США и ряда других стран. Призовой фонд составил 400 тыс. юаней ($63 тыс.), среди номинаций - лучшая разработка в области серийного производства яхт, самая удачная проектировка суперъяхты и наиболее подходящий дизайн для платформ по продвижению морского туризма.

Еще в 2006 году в Санья было всего восемь яхт, к 2013 году их насчитывалось более 240, а в 2021 году - 945. В городе обосновались десятки профильных компаний и несколько клубов. Согласно плану, специально оборудованные пристани к 2025 году смогут принимать гораздо больше парусных и моторных судов, которые будут способны вывозить на прогулки в море несколько миллионов туристов в год. Правительство поставило задачу создать комплекс из нескольких гаваней в Санья и превратить его в "яхтенную столицу Азиатско-Тихоокеанского региона".