Журналисты "Известий" попали под обстрел под городом Счастье в ЛНР

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Группа журналистов газеты "Известия" попала под обстрел в населенном пункте Веселая Гора в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в субботу говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

"Журналисты "Известий" попали под обстрел в поселке Веселая Гора рядом с городом Счастье Луганской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что корреспондент Денис Кулага и оператор Альфред Оя не пострадали и успели укрыться в надежном месте.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.