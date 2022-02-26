В Латвии задержали пытавшегося разрушить молотком памятник освободителям Риги

РИГА, 26 февраля. /ТАСС/. Латвийская полиция задержала вандала, который пытался молотком разрушить памятник советским воинам - освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Об этом в субботу сообщил депутат Елгавской городской думы Андрей Пагор, представляющий партию "Русский союз Латвии" (РСЛ).

"Вандал задержан. В интернете появилось видео, где некий подонок молотком пытается разрушить памятник освободителям в Пардаугаве. Полиция сработала очень оперативно, и уже к вечеру вандал давал показания. Задержанным оказался мужчина 1988 года рождения", - написал он в Facebook.

Пагор указал, что по данному инциденту начат уголовный процесс по статье 231 часть 2 хулиганство с нанесением ущерба имуществу. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, привлечение к общественным работам или штраф. "Я благодарен коллегам из моего бывшего отдела за их работу и профессионализм", - подчеркнул политик.

Неизвестные осквернили 25 февраля памятник советским воинам, облив его желтой и синей красками. На памятнике также появилась надпись на латышском языке "Слава Украине!" Кроме того, пользователь "Твиттера" Виестурс Кавацс в этот день опубликовал видео, на котором разбивает молотком монумент освободителям Риги. Государственная полиция Латвии сообщила, что проводит расследование в связи с инцидентами, зафиксированными около этого памятника.

Каждый год 9 мая у монумента советским воинам-освободителям в Риге собираются десятки тысяч жителей Латвии: они возлагают цветы к постаменту и поздравляют ветеранов с Днем Победы. Местные националисты не раз призывали снести возведенный в 1980-х годах мемориал, но парламентарии не поддерживали их инициативу. Памятник неоднократно оскверняли, а в 1997 году была предпринята попытка его взорвать.