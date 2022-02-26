RT France подаст жалобу в связи с угрозами смертью и оскорблениями

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Телеканал RT France подаст жалобу в связи с угрозами, полученными в адрес компании и главного редактора телеканала Ксении Федоровой. Об этом говорится в заявлении, распространенном RT France в субботу.

"RT France подаст жалобу на угрозы смертью, сообщения ненависти и оскорбления. В свете конфликта на Украине эти угрозы, полученные по электронной почте или распространенные в социальных сетях, нацелены на RT France и, в частности, на его главного редактора Ксению Федорову", - гласит заявление.

В компании отметили, что обеспечение безопасности сотрудников RT France является приоритетной задачей. В этой связи было решено усилить меры безопасности в офисе телеканала. "Они будут действовать столько, сколько потребуется", - уточняется в коммюнике.

Ранее главред RT France Ксения Федорова сообщила в своем Telegram-канале, что "украинские активисты" угрожают убийством ей и сотрудникам офиса.