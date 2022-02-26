Посольство РФ: на территории Болгарии может находиться около 1,5 тыс. российских туристов

СОФИЯ, 26 февраля. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. российских туристов - в составе организованных групп и путешествующих индивидуально - могут находиться в настоящее время на территории Болгарии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил начальник консульского отдела посольства РФ в Болгарии Владимир Чертков.

"В общей сложности в Болгарии на отдыхе может находиться около 1,5 тыс. российских туристов. Точнее сказать нельзя", - сказал он. Чертков напомнил, что Болгария закрыла рейсы российских самолетов, но на данный момент есть возможности для перелета, в том числе по маршруту София - Стамбул - Москва. "Сейчас изучаются варианты развития событий по оказанию необходимой помощи россиянам, которые столкнулись с проблемой возвращения. Прорабатывается и в ближайшее время будет представлен алгоритм действий в подобной ситуации", - сообщил Чертков.

Дипломат подчеркнул, что при необходимости российские граждане могут обратиться в российские консульские службы, расположенные в Софии, Русе и Варне, где им будет оказана необходимая помощь.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что в Болгарии может находится от 300 до 500 клиентов туроператоров. Представители туристических компаний находятся в постоянном контакте с клиентами и обещают принимать индивидуальные решения в каждом случае. Рассматриваются различные варианты: предоставление авиабилетов на стыковочные рейсы через Стамбул, продление пребывания туристов в Болгарии за счет туроператоров и принимающих сторон. Все заезды в Болгарию с сегодняшнего дня на рейсах российских перевозчиков будут отменены с полным возвратом денежных средств. Находящимся в Болгарии туристам следует зарегистрироваться в приложении МИД РФ "Зарубежный помощник", добавили в АТОР.

Закрытие воздушного пространства

Воздушное пространство Болгарии закрыто для российских самолетов с 26 февраля до 25 мая, что ставит под угрозу проведение в стране летнего туристического сезона, во время которого балканское государство могли бы посетить более 500 тыс. российских гостей.

Полеты в РФ также выполняла болгарская авиакомпании Bulgaria Air, однако Россия в ответ на недружественные действия авиавластей страны, а также властей Польши и Чехии с 15:00 26 февраля 2022 года закрыла свое воздушное пространство для самолетов этих стран. Теперь полеты из них в РФ могут быть осуществлены только по специальным разрешениям Росавиации или МИД, сообщили в пресс-службе Росавиации. Это решение было принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры.