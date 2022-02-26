В Нижегородской области отменили QR-коды при посещении ТЦ, театров, массовых мероприятий

"Сегодня я подписал изменения о существенном смягчении мер, действующих в регионе в связи с эпидемией COVID-19. Ряд ограничений полностью снимаем. Прежде всего, отменяется система допуска по QR-кодам в торгово-развлекательные центры, театры, концертные залы, а также на массовые мероприятия. Стабилизация санитарно-эпидемиологической обстановки позволяет нам это сделать. Понимаю, что все устали, всем нам хочется вернуться к нормальной жизни. Мы делаем все возможное, чтобы ускорить этот процесс. Однако коронавирус еще не побежден, он продолжает оставаться серьезной угрозой для здоровья людей. Поэтому сохраняется требование носить маску в общественных местах", - приводит пресс-служба слова Никитина.

Также отменяется запрет на посещение торговых и торгово-развлекательных центров детьми и подростками в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых. Снимается ограничение на командирование сотрудников, не имеющих сертификатов о вакцинации. Беременные женщины, жители старше 60, граждане, имеющие хронические заболевания, смогут посещать фитнес-центры, бассейны, спортивные клубы, библиотеки, бани, сауны. Также смягчается ряд требований для бизнеса, прежде всего - в сфере услуг. В частности, разрешается проводить массовые мероприятия в организациях общественного питания, но исходя из расчета один человек на 5 кв. м площади помещения (части помещения).

Общепит, гостиницы и музеи

До 31 марта 2022 года организации общественного питания в ночное время - с 01:00 до 06:00 - работают только на вынос. При этом увеличивается разрешенная заполняемость залов заведений общественного питания с 50% до 70%. Отменяется требование о том, что зоны питания в ТЦ и ТРЦ работают только при условии обслуживания посетителей за столиками. Для гостиниц, санаториев и других мест временного проживания отменяется норма заполняемости (ранее она устанавливалась в 70% от номерного фонда). Для библиотек отменен запрет на проведение массовых мероприятий, пятидневный карантин книг между выдачей читателям, а также на прием исключительно по записи.

Для музеев, организаций, оказывающих экскурсионные услуги, зоопарков перестает действовать требование о том, что в экскурсионных группах и в групповых программах может участвовать не более 15 человек. При этом теперь вводится требование организовать маршрутизацию таким образом, чтобы исключить встречные потоки посетителей, с установкой соответствующих указателей и ограничительных лент. Также для этих организаций отменяется запрет на проведение массовых мероприятий.

Для театров, концертных залов, цирков перестает действовать требование о заполняемости залов не более 70%, но уточняется, что при продаже билетов и рассадке необходимо соблюдать дистанцию в одно посадочное место. Также для данных организаций отменяется запрет на проведение в фойе, холлах развлекательных, анимационных программ, на контакт зрителей с артистами.

Выставки, фитнесс-центры и бани

В регионе также увеличивается допустимое число участников конгрессно-выставочных мероприятий с 200 до 300 человек, при этом рассадка осуществляется с учетом одного свободного места между участниками. В детских игровых комнатах, аквапарках, аттракционах, батутных центрах, парках развлечений также увеличивается разрешенное количество посетителей - теперь из расчета один человек на 4 кв. м площади (ранее - один человек на 10 кв. м).

Для бань и саун предусматривается увеличение числа посетителей - теперь из расчета не более одного человека на 5 кв. м площади (ранее был один человек на 10 кв. м). Для кинотеатров и дельфинариев отменяется требование о заполняемости залов не более чем на 60%. При этом устанавливается норма о продаже билетов с учетом рассадки с обязательным соблюдением дистанции в одно посадочное место между зрителями.

Для фитнес-центров, бассейнов, спортивных клубов отменяется норма, по которой прием посетителей мог осуществляться строго по записи. МФЦ работают исключительно по предварительной записи только до 28 февраля 2022 года.