Пятигорск отправил гуманитарную помощь для жителей Донбасса

МАХАЧКАЛА, 26 февраля. /ТАСС/. Более 25 тонн продуктов питания отправили из Пятигорска в Ростовскую область для жителей, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в субботу на своей странице в Instagram сообщил мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

"Более 25 тонн продуктов, питьевой воды, средств гигиены, детской одежды, постельных принадлежностей отправлено в Ростовскую область по адресу МБУ "Управление гражданской защиты города Батайска", - написал Ворошилов.

Градоначальник поблагодарил всех, кто откликнулся и не остался в стороне.

"Работа по сбору гуманитарной помощи продолжается! Пункт сбора в Пятигорске: ул. Козлова, д. 8 офис партии "Единая Россия", - добавил он.

Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в российские регионы, выплатят по 10 тыс. рублей. В Ростовской области ввели режим ЧС.