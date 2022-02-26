Аэропорт Сочи заработал в режиме хаба

КРАСНОДАР, 26 февраля. /ТАСС/. Аэропорт Сочи, который начал работать как временный хаб, за сутки планирует отправить 91 рейс на прилет и 95 рейсов на вылет. Всего планируется обслужить 26 тыс. пассажиров, сообщили журналистам в пресс-службе авиаузла.

"Аэропорт Сочи заработал как временный хаб. За сутки аэропорт Сочи планирует обслужить более 26 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении. Уточняется, что на прилет ожидается 91 рейс и более 11 тыс. пассажиров, на вылет запланировано 95 рейсов, на которых отправятся около 15 тыс. пассажиров.

"Ряд авиакомпаний в ближайшие дни будут использовать широкофюзеляжные воздушные суда, с учетом повышенного спроса на авиаперевозки из Сочи жителей других городов Краснодарского края. Напомним, что аэропорт Сочи выбран в качестве временного хаба на время закрытия аэропортов Краснодара, Анапы и Геленджика", - отметили в пресс-службе.

История вопроса

В четверг Росавиация сообщила о том, что работа 11 аэропортов в южных городах России временно приостановлена.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.