Свыше 40% участников опроса в Швеции поддержали вступлении страны в НАТО

СТОКГОЛЬМ, 26 февраля. /ТАСС/. 41% жителей Швеции, ставших участниками нового опроса, поддержали вступление страны в НАТО, 35% - высказались против, 24% - затруднились с ответом. О результатах исследования, проведенного социологическим центром "Новус", в субботу сообщил телеканал SVT.

В январе соответствующие показатели составляли 37%, 35% и 28%. "Мы видим, что ряд колебавшихся стал [выступать] за членство, а число тех, кто был против, не изменилось", - прокомментировал результаты глава центра Турбьерн Шёстрём.

В 2017 году лишь 32% респондентов говорили "да" НАТО, в то время как отрицательной ответ давали 43%.

Опрос проводился среди 1 003 респондентов в возрасте 18-79 лет 24 и 25 февраля 2022 года.

В 2021 году оппозиция в парламенте объявила о поддержке так называемой опции НАТО - сохранения возможности подать заявку на присоединение к альянсу. При этом большинство депутатов выступают против фактического членства в альянсе.

Швеция сотрудничает с НАТО с 1994 года в рамках программы "Партнерство ради мира". Парламент одобрил в 2016 году договор, дающий право альянсу перебрасывать подразделения сил быстрого реагирования (NRF) альянса на территорию королевства. Соглашение предусматривает обеспечение Швецией безопасности NRF на суше, в море или воздухе во время их переброски к месту развертывания. Предполагается, что королевство создаст необходимые условия для работы служб обеспечения и логистики, например, поставки продовольствия или боеприпасов.