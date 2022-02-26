Погранслужба Польши: ожидание пересечения границы с Украиной может достигать двое суток

ВАРШАВА, 26 февраля. /ТАСС/. Люди, стремящиеся попасть в Польшу из Украины, ждут в очереди от 15 часов до более двух суток. Об этом заявил в субботу на брифинге главный комендант польской Пограничной охраны Томаш Прага.

По его словам, к 07:00 (09:00 мск) в Польшу перешли 20 тысяч человек, а к 11:00 - 35 тысяч. "В настоящее время ситуация очень динамичная. Самое длительное время ожидания - более двух суток. Самое короткое - около 15 часов", - информировал он.

С начала военных действий на Украине число прибывших в Польшу из этой страны достигло 115 тыс. человек. Около 10% прибывающих пользуются услугами специальных пунктов приема беженцев. Остальных встречают родные и близкие.

В новость внесена правка (16:44 мск) - передается с исправлением дня недели, верно - в субботу