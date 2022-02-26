В Калининграде заявили, что закрытие неба Литвы для РФ не приведет к блокаде города

КАЛИНИНГРАД, 26 февраля. /ТАСС/. Маршруты авиарейсов между Калининградской областью и другими регионами России в случае закрытия воздушного пространства Литвы могут пройти над нейтральными водами Балтийского моря, сообщил ТАСС в субботу руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

"Блокады, конечно же, никакой не будет. Самолеты в регион и из региона смогут летать над нейтральными водами Балтийского моря, а потом через территорию Ленинградской области разлетаться дальше по России. Просто произойдет удлинение маршрута и возрастет время перелета по нему", - сказал собеседник агентства.

Сейчас маршруты из Калининградской области в другие части страны пролегают над Литвой. При этом в последние дни целый ряд стран, включая Польшу, Эстонию и Латвию, объявил о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов из-за ситуации вокруг Украины.