РВИО сожалеет, что ситуацию на востоке Украины не удалось разрешить дипломатическим путем

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) сожалеет, что дипломатические усилия не привели к разрешению ситуации на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении почетных членов общества и его актива по ситуации на Украине, распространенном пресс-службой организации.

"Мы сожалеем о том, что оказались бессильными дипломатические средства, - говорится в тексте. - И по заявлениям западных лидеров, звучащим сегодня в СМИ, мы отчетливо понимаем - Западу нужен вовсе не мир на континенте, а слабая Россия, слабый русский мир и марионеточное управление Украиной".

Авторы заявления отмечают общность культуры и истории России и Украины. "Мы восстановим все памятники, разрушенные потомками бандеровцев. Мы отстроим все взорванные ими мосты и плотины. Мы воссоединим родных и близких, лишенных возможности навещать друг друга из-за политических дрязг и закрытых границ", - говорится в документе.

Всего заявление подписали 83 человека. Среди них государственные, общественные деятели, ученые, представители СМИ и другие. В частности, в список подписавшихся вошли скульптор, председатель Союза художников России Андрей Ковальчук, глава рабочей группы ОП по противодействию распространению недостоверной информации Александр Малькевич, журналист ВГТРК Андрей Кондрашов и другие.