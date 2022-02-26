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Пандемия COVID-19

Беглов заявил, что заболеваемость ковидом в Петербурге идет на спад

За минувшие сутки в регионе выявили 7 409 новых случаев заражения коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Заболеваемость COVID-19 в Санкт-Петербурге заметно снизилась, но ситуация остается напряженной. Об этом сказал журналистам в субботу губернатор города Александр Беглов.

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"Что касается пандемии, на сегодняшний день заболеваемость падает, но успокаиваться еще рано. За вчерашний день у нас 7,5 тыс. заболевших. Это немало, но все необходимое для врачей, для стационаров, для первичного звена имеется - лекарственное обеспечение, средства индивидуальной защиты, машины для первичного звена. Но обстановка все еще напряженная. Идет спад, этому мы радуемся, начался процесс выздоровления. Малое количество детей заболевает, что нас особо радует, ситуация под контролем", - сообщил Беглов.

По данным пресс-службы городской администрации, за последние сутки выявлено 7 409 новых случаев заражения COVID-19 (в пик заболеваемости этот показатель превышал 20 тыс. в день), выздоровели 23 402 человек, на амбулаторном лечении находятся 92 469 человека, в стационарах лечатся 6 594 человек с COVID-19 и пневмониями.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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