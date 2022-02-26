ВГТРК, Первый канал и радиодом "Останкино" выходят из Европейского вещательного союза

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Первый канал и радиодом "Останкино" объявили о своем выходе из Европейского вещательного союза (ЕВС). Об этом говорится в заявлении вещателей в субботу.

"Первый канал, ВГТРК и радиодом "Останкино" объявляют о выходе из Европейского вещательного союза в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе песни "Евровидение-2022", которое мы расцениваем как неуместное политическое жертвоприношение на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус", - говорится в сообщении.

ЕВС 25 февраля принял решение, согласно которому Россия не будет представлена в песенном конкурсе "Евровидение-2022", который пройдет в этом году в Турине. В заявлении вещателей говорится, что отстранение РФ от конкурса - далеко не первый пример, связанный с "Евровидением" и подтверждающий этот неполитический статус. Например, победившая в 2016 году на конкурсе песня украинской певицы Джамалы "1944" являлась "открытым политическим манифестом", указывают вещатели. В тексте также упомянут случай с дисквалификацией участников от Белоруссии с песней "Я научу тебя" в 2021 году. "Это лишь два примера из длинной череды подобных, когда к толкованию термина "политика" организаторы конкурса подходили необъективно и избирательно. Исполняя волю Евросоюза, при том что половина членов ЕВС в него не входит", - говорится в тексте.

"К сожалению, ЕВС превратился в клуб, участники которого находятся в неравных условиях. И мы считаем для себя невозможным оставаться в нем и дальше", - резюмировали авторы заявления.

Ранее общественные вещательные организации стран Балтии обратились к Европейскому вещательному союзу с призывом приостановить участие или исключить из организации ВГТРК и Первый канал в связи с ситуацией на Украине. Они призвали ЕВС занять жесткую позицию и использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы поддержать и защитить народ Украины и ее независимость.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.