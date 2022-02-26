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Военная операция на Украине

При закрытии неба Литвой время полета до Москвы из Калининграда вырастет на час

Самолеты будут летать через нейтральные воды Балтийского моря и Ленинградскую область

КАЛИНИНГРАД, 26 февраля. /ТАСС/. Время полета из Калининграда до Москвы при закрытии воздушного пространства Литвой увеличится примерно на час, до Санкт-Петербурга - на 20-30 минут, сообщили ТАСС в калининградском аэропорту Храброво.

"Если рейсы из Калининграда будут выполняться над нейтральными водами Балтики, время в пути до Санкт-Петербурга увеличится примерно на 20-30 минут. До Москвы - на час", - сказал представитель аэропорта.

Ранее в областном правительстве ТАСС сообщили, что при закрытии воздушного пространства Литвой воздушной блокады области не будет и самолеты будут летать альтернативным маршрутом через нейтральные воды Балтийского моря и Ленинградскую область.

Сейчас маршруты из Калининградской области в другие части страны пролегают над Литвой. При этом в последние дни несколько стран, включая Польшу, Эстонию и Латвию, объявил о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов из-за ситуации вокруг Украины.

Теги
ЛитваРоссияКалининградская областьВоенная операция на Украине
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