В ЛДПР опровергли слухи об ухудшении состояния Жириновского

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Сообщения о якобы ухудшении самочувствия лидера ЛДПР Владимира Жириновского не соответствуют действительности, он стабилен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе думской фракции либерал-демократов.

"Состояние Владимира Вольфовича стабильное. Данные об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности", - сказали в пресс-службе на просьбу прокомментировать сообщения о подключении политика к аппарату ИВЛ и введении его в медикаментозный сон.

9 февраля в пресс-службе Минздрава сообщили, что Жириновский находится в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него ковидом. По данным министерства, лидер ЛДПР был госпитализирован 2 февраля. Его состояние оценивалось как стабильное. Представители ЛДПР ранее сообщали, что лидер партии не прекращает работу, дает поручения и идет на поправку.