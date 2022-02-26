Эксперт заявил, что новый штамм ВИЧ не представляет опасности для жителей России

"Пока что никаких оснований для беспокойства в связи с информацией о новом штамме нет. Если на протяжении 10 лет он не особенно активно распространялся в Нидерландах, то нет оснований думать, что он перекинется на Россию и начнет свое шествие", - сказал он в интервью RT.

Покровский отметил, что в настоящее время ученые пытаются применять подходы, которые используются для производства вакцин против коронавируса, для создания вакцины от ВИЧ. "К сожалению, шансов на то, что она окажется эффективной, немного. Хотя, разумеется, каждая новая вакцина что-то новое привносит в дело изучения ВИЧ-инфекции", - уточнил он.

Ранее в пресс-службе Оксфордского университета сообщили, что в Нидерландах начал распространяться новый опасный штамм вируса иммунодефицита человека, получивший имя VB. Он значительно превосходит в опасности и заразности все существующие разновидности ВИЧ.