Неизвестные осквернили памятник советским войнам в Риге

РИГА, 26 февраля. /ТАСС/. Неизвестные осквернили памятник 245-й стрелковой дивизии в Риге, облив его желтой и синей краской. Об этом в субботу сообщил информационный портал Mixnews.

По его данным, неизвестные облили краской памятник 245-й стрелковой дивизии, которая участвовала в освобождении Риги. Около монумента были сбиты вазы с цветами.

Неизвестные осквернили 25 февраля памятник советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, облив его желтой и синей красками. На памятнике написали на латышском языке "Слава Украине!" Пользователь Twitter Виестурс Кавацс в этот день опубликовал видео, на котором видно, как он разбивает молотком монумент освободителям Риги. Государственная полиция Латвии сообщила, что проводит расследование в связи с инцидентами около этого памятника.