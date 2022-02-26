Омбудсмен ДНР заявила, что у украинских военнопленных нет жалоб на условия содержания

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Украинские военнопленные не имеют жалоб на условия содержания. Об этом в субботу заявила уполномоченный по правам человека в ДНР, председатель межведомственной комиссии по розыску пропавших без вести Дарья Морозова в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Это все люди, которые добровольно сдались в плен, их более 40 человек, жалоб, в принципе, у них нет. Я им объяснила ситуацию, которая на данный момент сложилась, у всех один вопрос - какая дальнейшая их перспектива, но я разъяснила, что это будет зависеть от политической составляющей и от той ситуации, которая сейчас происходит на линии фронта, потому что на данный момент мы не понимаем, как договариваться и с кем", - сказала она.

"Они содержатся в специально отведенных местах, все соответствует международным нормам, те пожелания, которые они высказали, чтобы улучшить их пребывание, мы сейчас это мониторим, над этим работаем", - добавила Морозова.

Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что украинские военнопленные получают медицинскую помощь, после окончания боевых действий они вернутся к семьям.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.