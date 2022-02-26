В Европейском вещательном союзе пока не имеют подтверждения выхода из него вещателей РФ

ЖЕНЕВА, 26 февраля. /ТАСС/. Европейский вещательный союз (ЕВС) пока не получил официального подтверждения выхода из него Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), Первого канала и радиодома "Останкино". Об этом говорится в заявлении, которое ЕВС распространил в субботу в Женеве.

Подчеркивается, что "ЕВС в курсе сообщений" о выходе российских вещателей из ЕВС. "Однако мы не получили какого-либо официального подтверждения <...> на этот момент", - отмечается в документе.

"ЕВС был проинформирован в пятницу RTR о том, что возможен такой итог приостановки участия России в песенном конкурсе "Евровидение" этого года, в свете беспрецедентного кризиса, разворачивающегося на Украине, - подчеркнули в организации. - Наш исполнительный совет посчитал, что включение России в мероприятие этого года подорвало бы ценности конкурса и принесло бы состязанию плохую репутацию".

Ранее в субботу Первый канал, ВГТРК и радиодом "Останкино" объявили о выходе из ЕВС "в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе песни "Евровидение-2022". Российские вещатели расценили этот шаг ЕВС как "неуместное политическое жертвоприношение на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус". "К сожалению, ЕВС превратился в клуб, участники которого находятся в неравных условиях. И мы считаем для себя невозможным оставаться в нем и дальше", - резюмировали авторы заявления.

ЕВС 25 февраля принял решение о том, что Россия не будет представлена в конкурсе "Евровидение-2022", который пройдет в этом году в Турине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.