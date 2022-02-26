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Военная операция на Украине

Около 150 эвакуированных жителей Донбасса прибыли в Крым

Жителей начали эвакуировать 18 февраля в связи с нарастающей угрозой боевых действий

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Около 150 эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик прибыли в Крым. Об этом ТАСС сообщил председатель крымского регионального отделения Российского Красного Креста Игорь Баучкин.

"Где-то 150 [эвакуированных жителей Донбасса] зарегистрировались", - сказал Баучкин.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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РоссияКрымВоенная операция на Украине
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