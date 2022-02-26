Instagram заблокировал аккаунт советника Кадырова, освещавшего работу главы Чечни

ГРОЗНЫЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Социальная сеть Instagram заблокировала аккаунт советника главы Чечни Умара Даудова, в котором он освещал деятельность руководителя республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщил в субботу сам Кадыров.

"Бедный Даудов Умар! Ты хотел раскрутить свою страницу в Instagram, включить монетизацию и заработать деньги. Но, по всей видимости, ничего у тебя не получится. Так тебе и надо. Не нужно было со мной проводить на своей странице прямые эфиры", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

В аккаунте Даудова после блокировки личной страницы Кадырова публиковались посты о деятельности главы Чечни, проводились прямые эфиры с ним и дублировались его заявления. В частности, в субботу там появился прямой эфир, в котором Кадыров заявил о захвате чеченскими силовиками военного объекта на Украине.