Единый документ с чипом для краткосрочного пребывания мигрантов стал необязательным в РФ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Иностранные граждане в период краткосрочного пребывания в России не будут обязаны получать единый документ с электронным носителем информации, при этом он будет обязательным для тех, кто находится в стране в течение длительного периода. Об этом ТАСС сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

"В период краткосрочного пребывания иностранный гражданин вправе получить единый документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории Российской Федерации, с электронным носителем информации. Для лиц, желающих долгосрочно пребывать на территории России, получение такого документа будет обязательно", - сказала она.

Казакова отметила, что единый документ заменит вид на жительство, разрешение на временное проживание, разрешение на работу, патент, свидетельство участника государственной программы переселения соотечественников, свидетельство о предоставлении временного убежища, удостоверение беженца, временное удостоверение личности лица без гражданства.

Единый документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории РФ, с электронным носителем информации оформляется по его заявлению, поданному в территориальный орган МВД России или через подведомственную организацию. Подать его также можно в электронной форме.

Иностранцы смогут получить единый документ с электронным носителем после прохождения дактилоскопии и фотографирования. Также неотъемлемым условием для получения удостоверения личности мигранта в России является медицинское освидетельствование, подтверждающее отсутствие у него наркомании и инфекционных заболеваний, которые могут представлять опасность для окружающих. Кроме того, у иностранного гражданина не должно быть ВИЧ-инфекции. Он также должен иметь полис добровольного или обязательного медицинского страхования, уплатить государственную пошлину, а также оформить личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.