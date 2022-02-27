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Военная операция на Украине

Turkish Airlines до 1 марта приостановила полеты в Сочи и Минск

Авиакомпания продлила отмену рейсов в Белоруссию

АНКАРА, 27 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Turkish Airlines (ТА) временно отменила рейсы в и из Сочи и Минска. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на странице турецкого авиаперевозчика в Twitter.

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"Наши рейсы из и в Сочи, Минск и на Украину отменены до 1 марта 2022 года", - сообщила компания. Таким образом, ТА продлила временную отмену рейсов в Белоруссию, поскольку ранее они были приостановлены до 26 февраля включительно. В пятницу сообщалось, что отменены рейсы ТА в Ростов-на-Дону на неопределенный срок. Авиасообщение с Молдавией прекращено до 4 марта включительно. На Украину компания не летает, поскольку воздушное пространство этой страны закрыто.

Между тем, гендиректор Turkish Airlines Биляль Экши объявил, что для эвакуирующихся из Украины граждан Турции введена отдельная стоимость билетов. Они смогут купить билет на рейс на родину за $220. Это максимальная цена, независимо от аэропорта вылета. Однако пока воздушное пространство Украины закрыто, гражданам, чтобы улететь, придется добираться до соседних стран - Венгрии, Польши, Болгарии, Румынии или Молдавии. МИД Турции в свою очередь прорабатывает варианты доставки граждан по суше в эти государства.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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