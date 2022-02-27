Австралийский оператор Foxtel приостановил вещание RT

СИДНЕЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Австралийский спутниковый оператор Foxtel приостановил вещание телеканала Russia Today в Австралии. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе оператора.

Как указали в Foxtel, главной причиной приостановки вещания телеканала стала "обеспокоенность по поводу содержания" новостей и телепрограмм, посвященных происходящему на Украине. "Телеканал был временно отключен на нашей базовой платформе и платформе Flesh, мы не можем сообщить, когда его трансляция будет возобновлена", - сообщил оператор.

В посольстве РФ в Австралии ТАСС сообщили, что "обратили внимание на решение Foxtel удалить RT из своих спутниковых и потоковых сервисов в Австралии, а также приостановку трансляции выпусков новостей NTV Moscow и RussiaToday, выполнявшуюся общественным австралийским телеканалом SBS". "Эти проявления цензуры лишают австралийскую общественность права свободно получать информацию из различных источников и составлять собственное мнение о мировых событиях", - указали в дипломатическом представительстве.

Ранее ретрансляция ряда российских телеканалов была прекращена в Латвии. О намерении прекратить вещание российских каналов заявила в субботу и Франция.