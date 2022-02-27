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Сайт Роскосмоса вновь подвергся массированной DDoS-атаке

В госкорпорации отметили, что в настоящее время время он не доступен

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Сайт Роскосмоса подвергся массированной DDoS-атаке, которая ведется с различных IP-адресов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.

"Массированная DDoS-атака с различных IP-адресов проводится на сайт Роскосмоса. В настоящее время он не доступен для посещения", - отметили в пресс-службе.

В пятницу вечером в пресс-службе госкорпорации сообщали ТАСС, что в работе сайта Роскосмоса зафиксированы временные технические проблемы, которые впоследствии были устранены. Позже в госкорпорации заявили, что сайт Роскосмоса подвергался DDoS-атаке с иностранных серверов, из-за этого время загрузки страниц сайта могло быть увеличено. Технические специалисты выяснили, что она велась из Львова.

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