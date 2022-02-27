МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. В рамках акции "Елочный круговорот" москвичи сдали на утилизацию около 49 тыс. хвойных деревьев. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В этом году акция прошла в седьмой раз, и мы видим, что интерес москвичей к ней продолжает расти. В период со 2 января по 20 февраля жители столицы сдали на утилизацию около 49 тыс. новогодних деревьев, что на 4,5 тыс. превышает предыдущий показатель. Больше всего хвойных собрали в Южном и Западном административных округах - более 7 тыс. в каждом", - сказал Бирюков.

Он добавил, что в городе работали 583 пункта сбора новогодних деревьев и еще два - в ближайшем Подмосковье. Деревья принимались бесплатно, обязательным условием являлось отсутствие мишуры и украшений. Собранные ели, сосны и пихты отвозят на 11 пунктов переработки, где из них делают щепу, которую используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.