{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине
Обновлено 

Число эвакуированных в Россию жителей Донбасса превысило 122 тыс.

В силовых структурах отметили, что почти 77 тыс. из них - граждане Украины, около 45 тыс. - России

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Число жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в Россию с 18 февраля, превысило 122 тыс. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в силовых структурах.

На эту тему
Начало военной операции на Украине. Хроника событий
Начало военной операции на Украине.

"По данным на утро 27 февраля, границу России из ДНР и ЛНР пересекли более 122,2 тыс. человек. Почти 77 тыс. из них - граждане Украины, около 45 тыс. - России, свыше 400 - других государств", - сказал собеседник агентства.

По его словам, жителей Донбасса принимают уже 20 регионов России, где в 251 пункте временного размещения находятся более 18,3 тыс. человек.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий.

Теги
РоссияВоенная операция на Украине
Пандемия COVID-19
В Москве выявили 2 066 случаев заражения коронавирусом за сутки
В Подмосковье за сутки заразились 1 175 человек
Читать полностью