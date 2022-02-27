Число эвакуированных в Россию жителей Донбасса превысило 122 тыс.

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Число жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в Россию с 18 февраля, превысило 122 тыс. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в силовых структурах.

"По данным на утро 27 февраля, границу России из ДНР и ЛНР пересекли более 122,2 тыс. человек. Почти 77 тыс. из них - граждане Украины, около 45 тыс. - России, свыше 400 - других государств", - сказал собеседник агентства.

По его словам, жителей Донбасса принимают уже 20 регионов России, где в 251 пункте временного размещения находятся более 18,3 тыс. человек.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий.