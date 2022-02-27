Миграционный прирост на Дальнем Востоке в 2021 году составил 5,5 тыс. человек

ТАСС, 27 февраля. Миграционный отток на Дальнем Востоке за семь лет сократился более чем в 2,5 раза. В 2021 году миграционный прирост населения здесь составил 5,5 тыс. человек. Это объясняется возрастающим интересом к Дальнему Востоку со стороны специалистов из различных отраслей, сообщила в воскресенье пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе по итогам совещания по подведению итогов работы в 2021 году и приоритетным задачам на 2022 год.

"Меры государственной политики по опережающему развитию Дальнего Востока оказывают позитивное влияние на миграционную динамику. С 2013 года по 2020 год отток населения сократился более чем в 2,5 раза. А за 11 месяцев 2021 года миграционный прирост на Дальнем Востоке составил 5,5 тыс. человек. Прирост населения, по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), зафиксирован в пяти дальневосточных регионах", - говорится в сообщении.

Наибольший приток населения отмечен в Якутии, здесь число прибывших в регион превысило число уехавших на 7,65 тыс. человек. Прирост миграционного потока в республике составил 84,7 %, что более чем в три раза опережает среднероссийские темпы. На втором месте находится Хабаровский край, в котором впервые за 10 лет отмечен миграционный прирост населения. Положительные итоги миграции населения фиксируются на Камчатке, Чукотке и в Сахалинской области.

"Миграционный прирост объясняется возрастающим интересом к Дальнему Востоку со стороны специалистов из различных отраслей. Сегодня в регионах ДФО реализуется более 2,6 тыс. инвестиционных проектов на территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток. Причем за последние три года количество реализуемых проектов удвоилось. Инвесторы уже фактически вложили в экономику Дальнего Востока более 2,2 трлн рублей", - говорится в сообщении.

Более 75% инвестиций пришли в глубокую переработку, машиностроение и судостроение, логистику, транспорт, сельское хозяйство, туризм. Более 450 предприятий введено в эксплуатацию, создано более 87 тыс. новых рабочих мест. В последние несколько лет наблюдался приток на Дальний Восток молодых специалистов в возрасте 20-24 лет, которые особенно востребованы на новых предприятиях.

Наряду с созданием новых рабочих мест на Дальнем Востоке реализуются социальные программы, направленные на повышение качества жизни людей. По плану развития центров экономического роста за 3,5 года создано 1,5 тыс. новых объектов социальной инфраструктуры, предпринимаются меры, направленные на улучшение транспортной доступности, включая реализацию программ субсидирования авиаперевозок, создание единой дальневосточной авиакомпании. Одной из самых востребованных социальных программ стала "Дальневосточная ипотека", с помощью которой улучшили жилищные условия более 33 тыс. молодых семей. Весной текущего года программу планируется расширить на врачей и учителей.