Водитель "Яндекс.Такси" взял с американца 21,5 тыс. рублей за поездку до отеля в Москве

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Водитель "Яндекс.Такси" обманул туриста из США и взял с него 21,5 тыс. рублей за поездку из аэропорта Шереметьево до отеля в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Гражданин США заявил в полицию, что вызвал в аэропорт Шереметьево "Яндекс.Такси", чтобы доехать с семьей до отеля Marriott на Тверской улице. Во время дороги водитель остановил поездку по счетчику. У пассажира списались деньги, однако таксист заверил его, что все в порядке. Подъехав к отелю, водитель показал сумму на счетчике в размере 21 505 рублей", - сказал собеседник.

Пассажиры оплатили таксисту $260 и покинули машину. Подумав, что сумма за поездку слишком большая, американец отправил претензию в "Яндекс.Такси". "Материальный ущерб составил 21 793 рубля. По данному факту полицией проводится проверка", - добавил источник.

Комментарием перевозчика ТАСС пока не располагает.