МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Лига безопасного интернета выявила порядка 1,2 млн фейков о ситуации на Украине и призывов к митингам, которые распространялись в сети в период с 18 февраля. Об этом сообщила ТАСС директор лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

"На российскую аудиторию соцсетей более 1 млн 260 тысяч фейковых публикаций и призывов к митингам. Таргетированная реклама с призывами к участию в незаконных акциях и митингах настроена в TikTok, YouTube, Instagram на детскую и подростковую аудиторию младше 18 лет. Мы призываем родителей быть бдительными", - рассказала она.

По словам Мизулиной, информационная атака на российских пользователей началась с 18 февраля, однако основные удары начались позже - с 24-го числа. В результате только за последние двое суток было выявлено порядка 1,2 тыс. рекламных кампаний с призывами к митингам либо с фейками о ситуации, отметила она. Все они были направлены на целевые аудитории, в частности - русскоязычный сегмент в соцсетях и мессенджерах.

В общей сложности к работе по распространению и созданию недостоверной информации привлечено порядка 1,3 тыс. специалистов из Украины и России. "К работе по продвижению фейков и призывов к митингам подключена большая команда таргетологов, СММщиков дизайнеров, креативщиков, специалистов по SEO и вытеснению поисковой выдачи на возмездной основе. Почти половина этих фейков - фото и видео из ДНР и ЛНР (2014-2019 годов), зверства украинцев с несоответствующими содержанию подписями. Другие - постановочные кадры с "ряжеными" актерами", - написала она в своем Telegram-канале.

Мизулина также добавила, что большинство фейков создаются профессионально с участием режиссеров и сценаристов, для них используются чувствительные для людей сюжеты. Призывы к митингам пишут профессионалы, которые раздают уже готовые шаблоны для публикаций.