{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине

Лига безопасного интернета выявила порядка 1,2 млн фейков о ситуации на Украине

По словам директора лиги Екатерины Мизулиной, информационная атака на российских пользователей началась с 18 февраля, однако основные удары были зафиксированы с 24 числа

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Лига безопасного интернета выявила порядка 1,2 млн фейков о ситуации на Украине и призывов к митингам, которые распространялись в сети в период с 18 февраля. Об этом сообщила ТАСС директор лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

На эту тему
Начало военной операции на Украине. Хроника событий
Начало военной операции на Украине.

"На российскую аудиторию соцсетей более 1 млн 260 тысяч фейковых публикаций и призывов к митингам. Таргетированная реклама с призывами к участию в незаконных акциях и митингах настроена в TikTok, YouTube, Instagram на детскую и подростковую аудиторию младше 18 лет. Мы призываем родителей быть бдительными", - рассказала она.

По словам Мизулиной, информационная атака на российских пользователей началась с 18 февраля, однако основные удары начались позже - с 24-го числа. В результате только за последние двое суток было выявлено порядка 1,2 тыс. рекламных кампаний с призывами к митингам либо с фейками о ситуации, отметила она. Все они были направлены на целевые аудитории, в частности - русскоязычный сегмент в соцсетях и мессенджерах.

В общей сложности к работе по распространению и созданию недостоверной информации привлечено порядка 1,3 тыс. специалистов из Украины и России. "К работе по продвижению фейков и призывов к митингам подключена большая команда таргетологов, СММщиков дизайнеров, креативщиков, специалистов по SEO и вытеснению поисковой выдачи на возмездной основе. Почти половина этих фейков - фото и видео из ДНР и ЛНР (2014-2019 годов), зверства украинцев с несоответствующими содержанию подписями. Другие - постановочные кадры с "ряжеными" актерами", - написала она в своем Telegram-канале.

Мизулина также добавила, что большинство фейков создаются профессионально с участием режиссеров и сценаристов, для них используются чувствительные для людей сюжеты. Призывы к митингам пишут профессионалы, которые раздают уже готовые шаблоны для публикаций.

Теги
РоссияВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине
В МГЕР создали антифейковые отряды для выявления ложных сообщений о спецоперации РФ
Сообщения будут направлять в Роскомнадзор для блокировки и предотвращения распространения
Читать полностью