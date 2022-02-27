Число бюджетных мест в вузах Дальнего Востока увеличат на 1,3 тыс.

ТАСС, 27 февраля. Число бюджетных мест в вузах Дальнего Востока в новом учебном году увеличится на 1,3 тыс. и составит 30,7 тыс., сообщила в воскресенье пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Выполнение задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным по повышению качества высшего образования на Дальнем Востоке, увеличение объема прикладных научных исследований обсуждались на совещании с главами дальневосточных регионов, руководителями Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, которое провел заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"О развитии системы высшего образования на Дальнем Востоке доложил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. По его словам, главная задача - сделать образование доступным и качественным. В вузах увеличивается число бюджетных мест. Так, на 2022/23 учебный год образовательным организациям в ДФО установлено 30 661 место (плюс 1 323 места по сравнению с 2021/22 учебным годом), в том числе по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета - 29 089 мест", - говорится в сообщении.

Минобрнауки России совместно с Минвостокразвития России подготовлен проект постановления правительства РФ "О мерах по реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030. Дальний Восток", созданной специально для этого макрорегиона. Проект постановления планируется внести в правительства в начале марта. В ее рамках на конкурсной основе будет отобрано 10 вузов, которым предоставят грант от 50 млн рублей в год. При создании консорциумов вузов объем гранта может увеличиться до 200 млн рублей в год, общий объем поддержки может составить до 8 млрд рублей.

Обсуждалось также развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров. Комиссией Минобрнауки России по проведению отбора принято решение о предоставлении в 2021 году грантов общим объемом 172,7 млн рублей 10 дальневосточным организациям.

"Сейчас мы в интенсивном режиме работаем над тем, как обеспечить конкурентоспособность и эффективность развития экономики страны в санкционных условиях. Необходимо проработать вопрос, какие компетенции надо развивать на Дальнем Востоке в плане научных исследований, новых технологий. Нужно увеличить поддержку таких исследований, которые в первую очередь сейчас нужны для нашей страны", - отметил Юрий Трутнев. Он поручил Минобрнауки России совместно с Минвостокразвития России, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, крупными дальневосточными предприятиями проработать вопрос об определении специфики прикладных исследований в Дальневосточном федеральном округе для развития экономических компетенций и увеличении объема их поддержки.