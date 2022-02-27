Детские сады в Татарстане планируют подключить к интернету в 2022-2023 годах

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Оснащение детсадов Татарстана доступом к скоростному интернету может произойти в ближайшие два года. Планируется привлекать средства из местного и федерального бюджетов. Об этом ТАСС сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин.

"Большинство детских садов не имеет высокоскоростного интернета, волоконно-оптического подключения связи. Есть поручение президента [Татарстана] проработать этот вопрос. Посмотреть, как мы можем не только в масштабах Казани, но и в масштабах республики этот вопрос решить. <...> Это реально", - сказал Хайруллин.

По его словам, подключение детсадов в республике к интернету может произойти в течение 2022-2023 годов. "Одно подключение, одного детского садика в городской черте - порядка 7-8 тыс. [руб.] в месяц. Мы понимаем, что у нас есть детские сады, которые находятся в сельской местности. Там порядок затрат единовременных может достигать и 30 тыс. рублей, и 40, и 50, и 100. В зависимости от географического удаления. Поэтому расчеты нужно сделать. И только тогда мы можем оперировать конкретными цифрами", - сказал министр.

Он отметил, что федеральной программы по подключению детских садов к скоростному интернету нет. "Будем изыскивать ресурсы, я думаю, как на местном уровне, так и на федеральном", - сказал Хайруллин.

Ранее Айрат Хайруллин сообщал ТАСС, что до конца 2023 года все школы Татарстана будут обеспечены точками доступа Wi-Fi. На эти цели потребуется почти 1 млрд рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета.