Худрук балетной труппы театра Станиславского и Немировича-Данченко подал в отставку

ПАРИЖ/МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Французский хореограф Лоран Илер, возглавлявший балетную труппу Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ), заявил об уходе с этого поста. Об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse. В пресс-службе МАМТ корреспонденту ТАСС сообщили, что о своем решении Илер объявил в воскресенье на сборе труппы.

Как отмечается в сообщении France-Presse, он написал заявление об отставке в субботу, объяснив свое решение "геополитической ситуацией". "Я ухожу с грустью, но ситуация не позволяет мне больше спокойно работать", - приводит агентство слова Илера.

"Действительно, Лоран Илер уходит, сегодня он объявил на сборе труппы, что покидает театр", - сказала в свою очередь собеседница агентства в театре.

В театре поблагодарили Илера за годы плодотворной работы. "Покинуть пост художественного руководителя балетной труппы нашего театра - личное решение Лорана Илера. Мы выражаем сожаление и благодарим его за годы плодотворной работы", - добавили в пресс-службе МАМТ.

Илер, в прошлом солист театров в Лондоне и Париже, вступил в должность худрука балетной труппы московского театра в январе 2017 года. Его контракт был продлен минувшей осенью на три года.

Лоран Илер родился в 1962 году. Закончил балетную школу Парижской оперы. В 1979 году был принят в кордебалет Парижской оперы. В 1985 году, в возрасте 23 лет, был возведен Рудольфом Нуреевым в ранг "этуали" балета Парижской оперы. Среди его наград - премия Benois de la Danse (2004, 2007). Илер является кавалером ордена Почетного легиона (2004) и командором ордена Искусств и литературы (2007) Французской Республики.