Латвийский регулятор запретил ретранслировать в стране телеканал РБК

РИГА, 27 февраля. /ТАСС/. Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии запретил ретранслировать на территории республики российский телеканал РБК. Об этом в воскресенье сообщил председатель ведомства Иварс Аболиньш.

"Сегодня утром НСЭСМИ принял решение прекратить в Латвии ретрансляцию телеканала РБК. Решение принято в связи с нарушениями, которые напрямую угрожают национальной безопасности Латвии, и вступает в силу немедленно", - написал он в Twitter.

Ретрансляция телеканала РБК в Латвии запрещена на три года.

"Работа продолжается, и завтра, 28 февраля, будут приняты новые решения", - указал глава регулятора.

НСЭСМИ 24 февраля запретил ретрансляцию на территории республики телеканалов "Россия-РТР", "Россия-24" и "ТВ Центр". Ретрансляция канала "Россия-РТР" запрещена на пять лет, "России-24" - на четыре года, а "ТВ Центра" - на три года. Латвийский регулятор 25 февраля принял решение приостановить в республике вещание телеканала "Беларусь-24", а также отозвать разрешение на ретрансляцию каналов "ПБК Эстония" и "ПБК Литва", созданных для вещания российского Первого канала в странах Балтии.

Крупнейшая телекоммуникационная компания в Латвии Tet, 51% капитала которой принадлежит государству, заявила, что с 26 февраля прекращает ретрансляцию на территории Латвии ряда телеканалов, связанных с правительством России и лицами, в отношении которых введены международные санкции. Среди них "ПБК Эстония", "Мир ТВ", "ТНТ", "Пятница International", "THT4 International", "CTC Baltics", "RTVi", "THT Music", "КХЛ", "Авто Плюс", "Наука", "Перец!", "РБК", "1+2", "Моя Планета" и "Домашний". Позже ряд операторов в Латвии сообщил, что также прекратил ретрансляцию российских телеканалов.