Сайт Крыминформа подвергся хакерской атаке

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Хакерская атака совершена на сайт одного из ведущих средств массовой информации Крыма - агентства "Крыминформ", сообщается в воскресенье в Telegram-канале информагентства.

"Фиксируем мощнейшую атаку на ресурсы Крыминформа. Сайт информационного агентства сейчас открывался с проблемами из-за резкого увеличения количества запросов (DDoS) и попыток взлома базы данных", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "источник атаки - серверы Amazon". "Это дорого для организаторов. Но спасибо за внимание", - отметили в издании.

24 и 25 февраля также происходила массированная компьютерная атака (DDOS-атака) на информационно-телекоммуникационную инфраструктуру Крыма. Основной удар аномальным количеством запросов (IP-адреса из США, Индии, Северной и Южной Америки) был нанесен порталу правительства региона. При этом ресурсы функционировали в штатном режиме.