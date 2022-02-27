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Посольство РФ в Латвии четко фиксирует все факты вандализма против советских памятников

В Риге в очередной раз облили краской советский мемориал

РИГА, 27 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Латвии четко фиксирует все факты вандализма в отношении советских памятников и принимает все необходимые меры для ликвидации их последствий. Об этом в воскресенье сообщило российское диппредставительство в республике.

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"В очередной раз в Риге облили краской советский мемориал. Призываем российских соотечественников и латвийских граждан не поддаваться на провокации местных радикалов и не вступать с ними в открытое противодействие. Посольство России в Латвии четко фиксирует все факты вандализма, сообщает об этом латвийским властям и принимает все необходимые меры для ликвидации их последствий", - указало посольство России в Facebook.

Неизвестные осквернили 25 февраля памятник советским воинам - освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, облив его желтой и синей красками. На памятнике написали на латышском языке "Слава Украине!". Пользователь Twitter Виестурс Кавацс в этот день опубликовал видео, на котором видно, как он разбивает молотком монумент освободителям Риги. Государственная полиция Латвии сообщила, что проводит расследование в связи с инцидентами около этого памятника.

26 февраля неизвестные осквернили памятник 245-й стрелковой дивизии в Риге, облив его желтой и синей краской. Около монумента также были сбиты вазы с цветами.

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