ГП предупредила россиян об ответственности за оказание помощи в ущерб безопасности РФ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России предупредила россиян об уголовной ответственности за оказание помощи иностранному государству в ущерб безопасности РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Вооруженными силами РФ проводится специальная операция по защите ДНР и ЛНР. Необходимо учитывать, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ ("Государственная измена")", - заявили в Генпрокуратуре.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, напомнили в надзорном ведомстве.

"По каждому факту оказания финансовой и иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, будет дана правовая оценка", - предупредили в Генеральной прокуратуре.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.