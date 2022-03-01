Какие законы вступают в силу в России с 1 марта 2022 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в марте 2022 года и коснутся многих россиян.

Индексация пенсий военным пенсионерам

Пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним лицам будут проиндексированы выше уровня инфляции — на 8,6%. Соответствующее поручение было дано президентом РФ. Закон будет иметь обратную силу: пенсии пересчитают с 1 января 2022 года.

Ранее аналогичным образом были проиндексированы пенсии гражданских неработающих пенсионеров.

"Принятое решение позволит проиндексировать выше уровня инфляции прошлого года пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС и других силовых структурах. Закон касается около 2,6 млн человек — их пенсии будут пересчитаны с 1 января 2022 года", — отмечал ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Ужесточение контроля за оборотом оружия

С 1 марта запрещено приобретение, хранение, ношение и использование оружия тем, кто не прошел медосвидетельствование на наличие противопоказаний. В него войдет психиатрическое освидетельствование, анализы на наркотические и психотропные вещества.

В первую очередь изменения коснутся порядка прохождения медицинского освидетельствования, которое позволит определить, имеются ли у гражданина медицинские противопоказания к владению оружием. Основным отличием от ныне действующего порядка станет обязательное прохождение такого обследования в медицинских учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения. Такая медкомиссия должна проводиться раз в пять лет: проходить ее будут как впервые приобретающие оружие, так и владельцы оружия, в том числе наградного (за исключением военных). О выявлении, в том числе внеплановом, у гражданина заболеваний, входящих в перечень, Росгвардия будет проинформирована в электронном виде, а владелец оружия должен будет незамедлительно сдать лицензию (разрешение) и оружие в Росгвардию. Предлагается также вести электронный учет патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе (ГИС) Росгвардии.

Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, такие меры не позволят зарегистрировать оружие человеку с неустойчивой психикой.

"Справки покупают, обращаться с оружием не умеют, человек сам может пострадать от этого оружия. Новый порядок не позволит взять в руки оружие и тем более зарегистрировать его", — подчеркивал он.

Запрет на использование ГМО и методов генной инженерии в сельском хозяйстве

С 1 марта вступает в силу закон, который запрещает применять в сельском хозяйстве клонирование и методы генной инженерии, ГМО и трансгенные организмы, а также ионизирующее излучение. Часть требований касается упаковки, использования пищевых добавок, удобрений, ароматизаторов и усилителей вкуса. В отличие от органических продуктов, при производстве "зеленых" продуктов можно применять интенсивные, но при этом максимально безопасные агротехнологии. "Зеленая" продукция будет отмечаться специальным знаком. Сертификация будет добровольной (федеральный закон №159-ФЗ "О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками").

Личные фонды

С 1 марта в России появится новая организационно-правовая форма юридического лица — личный фонд. Граждане смогут создавать прижизненные личные фонды для управления имуществом и бизнесом, контролировать процесс создания фонда, отрегулировать его деятельность и минимизировать возможные риски.

Личный фонд также может создать нотариус после смерти гражданина в соответствии с завещанием — тогда он будет наследственным. ​​​​​​​

Учредитель должен передать фонду имущество на сумму не менее 100 млн рублей. По общему правилу замена учредителя фонда и соучредительство не допускаются. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, создавать хозяйственные общества и участвовать в них. Предусмотрена субсидиарная ответственность личного фонда по обязательствам учредителя в течение трех лет с создания (федеральный закон №287-ФЗ "О внесении изменений в части первую и третью Гражданского кодекса РФ").

Трудоустройство людей с инвалидностью

Работодателям, у которых численность сотрудников превышает 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации устанавливается квота для приема на работу людей с инвалидностью в размере от 2 до 4% от среднесписочной численности работников.

Для работодателей, у которых численность работников составляет от 35 до 100 человек включительно, квота будет не более 3%.

Изменения в Трудовом кодексе

Вступают в силу многочисленные изменения в Трудовом кодексе Российской Федерации, направленные на предупреждение травматизма на производстве и профзаболеваний. Он вводит новые понятия, права и обязанности для работодателей и работников. В частности, закреплены основные принципы обеспечения безопасных условий труда, запрет на работу в опасных условиях и право работника на получение информации об условиях и охране труда.

Ответственность за отсутствие диагностической карты

С 1 марта штраф за управление автомобилем без диагностической карты будет равен 2 тыс. рублей. В течение суток с первого нарушения за последующие штрафовать не будут. Закон касается тех водителей, для которых техосмотр остался обязательным: для автобусов, такси, учебных и грузовых машин, машин со спецсигналами, легковых автомобилей и мотоциклов при регистрации после внесения изменений в конструкцию. Также техосмотр необходим при смене владельца, если машина старше четырех лет и на нее отсутствует диагностическая карта. Автовладельцам, которые используют машину в личных целях, проходить техосмотр не нужно.

Новый порядок выдачи медсправок водителям

С 1 марта Министерством здравоохранения России утвержден новый порядок выдачи медицинских справок. Тем водителям, которые были лишены прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или за отказ от медосвидетельствования, придется сдавать анализы крови и мочи. После этого решение о выдаче справки примет специальная комиссия.

Новые категории жилья

Вводятся понятия "дом блокированной застройки", "многоквартирный дом" и "малоэтажный жилой комплекс".

Раньше правовой статус некоторых категорий жилья (таких как таунхаус или дуплекс) фактически не был определен. Они относятся к категории жилого дома, но имеют ряд особенностей, согласно которым не являются ни частными, ни многоквартирными. Это доставляло неудобство их владельцам. Теперь пробел устранили.

Как ранее отмечал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, "законопроект позволит устранить правовой пробел, возникший в жилищном законодательстве, и защитит права собственников".

Строительство на сельскохозяйственных землях

С 1 марта на земельных участках сельскохозяйственного назначения, принадлежащих крестьянским (фермерским) хозяйствам, разрешено строить жилые дома.

На одном участке может быть один дом, в котором не более трех этажей и 500 кв. м. При этом площадь застройки должна быть не более 0,25% от площади земельного участка.

Утилизация компьютерной и бытовой техники

С 1 марта в России предпринимателям и юрлицам запрещено выбрасывать бытовую технику и компьютеры. Их необходимо будет сдавать в переработку. Остальные россияне, как и раньше, могут утилизировать старую технику в мусорный контейнер.

Свидетельства о смерти в электронном виде

В России с 1 марта начнут выдавать электронные свидетельства о смерти. Медицинские организации станут вносить все сведения в информационную систему здравоохранения, после чего они будут переданы в Единый реестр ЗАГС, Росстат и другие ведомства. Благодаря этому близким умершего не придется предоставлять документ в госорганы.

Борьба с мошенниками в сфере благотворительности

За использование ящиков для благотворительных сборов лицом, которое не имеет права на такую деятельность, и за несоблюдение требований к установке и использованию таких ящиков появится административная ответственность. Максимальное наказание — штраф до 50 тыс. рублей.

Оценка финансового риска​​​​​​​ банками

С 22 марта банки будут оценивать, насколько сомнительные операции проводят их клиенты, и относить их к группе риска совершения подозрительных операций. Если риск большой, то будут ограничения по операциям. Подозрительными являются операции, которые, предположительно, совершаются для легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Закон позволит уменьшить нагрузку на добросовестных предпринимателей и количество сомнительных операций.