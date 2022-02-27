Власти Каспийска отправили более 10 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса

МАХАЧКАЛА, 27 февраля./ТАСС/. Власти Каспийска отправили более 10 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Об этом в воскресенье ТАСС сообщила руководитель пресс-службы мэрии Каспийска Луиза Ахмедова.

"Каспийчане собрали более 10 тонн гуманитарной помощи для беженцев из ЛНР и ДНР, находящихся на территории РФ. Сбор организован мэром Борисом Гонцовым, городским отделением партии "Единая Россия" и городским депутатским корпусом", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, жители города приобрели средства первой необходимости: продукты питания, хозяйственные товары. Машины МЧС с грузом гуманитарной помощи выехали уже сегодня.

"Каспийчане не остались равнодушными к горю беззащитных людей. Спасибо каждому, кто принял участие в сборе и проявил человечность", - отметил руководитель города Борис Гонцов.

Ранее сообщалось, что в Каспийске открыли пункт сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса.