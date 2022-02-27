Москалькова заявила, что россияне сталкиваются с травлей за рубежом

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о травле российских граждан за рубежом.

"Некоторые россияне, которые находятся за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранных граждан. Люди, которые просто делают свою работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности", - написала омбудсмен в воскресенье в Instagram.

Она также отмечает, что в социальных сетях обозленные иностранцы оскорбляют школьников и студентов родом из России, "жители Европы и США винят их в происходящем в Украине только за то, что они русские".

Москалькова рассказала, что помогла дальнобойщику, который ехал из Германии в Бельгию за грузом и на парковке грузовых автомобилей его машине разбили все фары, а прибывшие полицейские развели руками и уехали. "Оперативно связались с водителем, его работодателем и родственниками и оказали необходимую помощь. Готовы при необходимости связаться с консульскими службами в Германии и Бельгии", - рассказала омбудсмен.