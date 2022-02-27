Продукты и медикаменты для жителей Донбасса доставили из Пятигорска и Ленобласти

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 февраля. /ТАСС/. Гуманитарный груз общим весом 25 тонн из Пятигорска, а также около 10 тонн гуманитарной помощи от Ленинградской области, в том числе медикаменты и инвалидные коляски, доставили в воскресенье в Ростовскую область, передает корреспондент ТАСС.

Фуры с гуманитарным грузом прибыли на склад, расположенный на территории логистического центра "Южный хаб" недалеко от Ростова.

"Обе доставки - часть гуманитарного автопоезда, который направила "Единая Россия" из 24 регионов страны в Ростовскую область сразу после начала эвакуации жителей Донбасса", - пояснили в региональном отделении партии.

Как рассказал журналистам заместитель руководителя регионального исполнительного комитета "Единой России" в Ленинградской области Егор Левитских, в гуманитарный груз, собранный жителями области, вошли в первую очередь продукты питания, медикаменты, инвалидные коляски, также детские игрушки и теплые вещи.

"Очень большой ажиотаж был в Ленинградской области, очень много вещей принесли, все местные отделения были переполнены. Сегодня мы привезли этот груз, хотим, чтобы все это было востребовано", - сказал Левитских.

Со склада гуманитарная помощь отправится в пункты временного размещения в Ростовской области, где находятся 6,3 тыс. жителей ДНР и ЛНР, примерно половина из них - дети.

Помогают все регионы

Гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народный республик продолжают оказывать разные регионы страны. Так, в воскресенье гуманитарный груз отправился в Ростовскую область из Красноярска. Как рассказал ТАСС секретарь Красноярского регионального отделения "Единой России" Алексей Додатко, жители региона собрали около 40 тонн предметов первой необходимости, среди которых продовольствие, бытовая химия, игрушки, предметы гигиены, книги, учебные и канцелярские товары. Всего отправлены две грузовые фуры, 60% груза занимают продукты питания длительного хранения.

Сбор помощи продолжается в Свердловской области - делегации всех городов региона привозят собранные вещи и продукты питания в Екатеринбург, откуда гуманитарный груз централизованно отправят в Ростовскую область. Первую машину с 20 тоннами гуманитарной помощи отправили из региона 22 февраля.

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