Еврокомиссар: около 300 тыс. украинских беженцев уже въехали в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Около 300 тыс. жителей Украины въехали в страны - члены Евросоюза после начала военной операции России, но союз должен готовиться к миллионам граждан этой страны. Об этом заявила по прибытии на экстренное заседание Совета ЕС еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Йоханссон в Брюсселе.

"К настоящему моменту около 300 тыс. украинцев приехали в страны ЕС. И я впечатлена солидарностью стран-членов к украинцам", - сказала она, отметив при этом, что не все запросили статус беженца.

На вопрос журналистов о том, сколько еще украинцев ЕС ожидает, она ответила: "Сложно сказать сейчас, но я думаю, что мы должны быть готовы к миллионам".

По словам еврокомиссара, министры будут обсуждать возможность введения в действие директивы ЕС о временной защите для предоставления убежища тем людям, которые прибывают в союз. Это позволит избежать долгих бюрократических вопросов при принятии беженцев из Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.